Niğde'de Aranan Suçlu Operasyonla Yakalandı

Niğde'de hakkında 45 suç dosyası bulunan ve 67 yıl 8 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs operasyonla yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, hakkında 45 farklı dosya bulunan ve toplamda 67 yıl 8 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası olan G.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin adresini tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE