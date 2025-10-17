Niğde'de Aranan 5 Şahıs Yakalandı
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakalayarak adli makamlara sevk etti. Şahısların toplamda 25 yıl hapis cezası bulunuyor.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişiyi yakaladı.
Yapılan araştırma ve operasyonlar sonucunda; vergi usul kanununa muhalefet ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 16 yıl 15 gün, ölmüş insan bedeni ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak suçundan 3 yıl 4 ay, kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından 2 yıl 4 ay 14 gün, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezaları bulunan şahıslar gözaltına alındı.
Yakalanan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek ceza infaz kurumuna teslim edildi. - NİĞDE