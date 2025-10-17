Niğde'de Aranan 5 Şahıs Yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişiyi yakaladı.

Yapılan araştırma ve operasyonlar sonucunda; vergi usul kanununa muhalefet ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 16 yıl 15 gün, ölmüş insan bedeni ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak suçundan 3 yıl 4 ay, kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından 2 yıl 4 ay 14 gün, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezaları bulunan şahıslar gözaltına alındı.

Yakalanan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek ceza infaz kurumuna teslim edildi. - NİĞDE