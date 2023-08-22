Niğde'de Aranan 184 Şüpheli Yakalandı

Niğde'de kasten yaralama, taksirle yaralama, tehdit, mala zarar verme, hırsızlık, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan 184 zanlı yakalandı. 15 zanlı tutuklandı.

Niğde'de haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 184 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-15 Ağustos tarihlerinde, kasten yaralama, taksirle yaralama, tehdit, ???????mala zarar verme, hırsızlık, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan 184 zanlıyı yakaladı.

Zanlılardan 15'i işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri salıverildi.