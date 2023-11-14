Niğde'de apartman inşaatının asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu
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Niğde'de bir apartman inşaatının asansör boşluğunda hareketsiz bir erkek cesedi bulundu. Kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Niğde'de inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Niğde merkez Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'ta bulunan bir inşaatın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ihbar etti. İhbar üzerine inşaata gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden şahsın Cafer Erden olduğunu belirlendi. Cafer Erden'in cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa