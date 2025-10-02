Haberler

Niğde'de Apartman Boşluğuna Düşen Kişi Ağır Yaralandı

Niğde'de Apartman Boşluğuna Düşen Kişi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, 3'üncü katın korkuluklarından düşerek ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahale etti.

Niğde'de dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şah Süleyman Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda; iddiaya göre alkollü olan ve apartmanda ikamet etmeyen B.K. (45), 3'üncü kata çıkarak sarktığı korkuluklardan dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Düşen adam ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Murat Yağcı, annesini son yolculuğuna uğurladı

Survivor yarışmasıyla tanınmıştı! Aldığı acı haberle yıkıldı
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan savcılık itirazı kabul görmedi: Dosya üst mahkemede

Savcılık tahliyeye itiraz etti! Mahkeme kararını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.