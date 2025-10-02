Niğde'de Apartman Boşluğuna Düşen Kişi Ağır Yaralandı

Niğde'de dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şah Süleyman Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda; iddiaya göre alkollü olan ve apartmanda ikamet etmeyen B.K. (45), 3'üncü kata çıkarak sarktığı korkuluklardan dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Düşen adam ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE