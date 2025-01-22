Niğde'de Anneler İçin Madde Bağımlılığı Eğitimi

Niğde'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde annelere madde bağımlılığı hakkında eğitim verildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından önleyici ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında, 'En İyi Narkotik Polisi Anne ve Narkonokta' projeleri ile ilgili 5 etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinliklerde 125 anneye uyuşturucu ile mücadele ve zararları anlatıldı. - NİĞDE