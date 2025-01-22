Niğde'de Anneler İçin Madde Bağımlılığı Eğitimi
Niğde'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında 125 anneye madde bağımlılığı ile mücadele ve zararları hakkında eğitim verildi.
Niğde'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde annelere madde bağımlılığı hakkında eğitim verildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından önleyici ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında, 'En İyi Narkotik Polisi Anne ve Narkonokta' projeleri ile ilgili 5 etkinlik düzenlendi.
Düzenlenen etkinliklerde 125 anneye uyuşturucu ile mücadele ve zararları anlatıldı. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa