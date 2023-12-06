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Niğde'de 7 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı

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Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı ve 3 şüpheli tutuklandı.

Niğde'de polis ekipleri tarafından çalışmalar kapsamında yakalanan 7 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 3 ayrı otodan hırsızlık olayı ile ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, suça konu malzemeler sahiplerine teslim edildi. Ekiplerin yaptığı operasyonlarda, 2 ayrı açıktın hırsızlık, 1 motosiklet hırsızlığı, 1 evden hırsızlık olayı aydınlatılırken suça konu malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlık olayları ile ilgili 7 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 3'ünün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Niğde Güvenlik Hırsızlık Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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