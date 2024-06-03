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Niğde'de 6 yıl sonra oto hırsızlığı şüphelileri yakalandı

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Niğde'nin Bor ilçesinde 2018 yılında meydana gelen oto hırsızlığı olayının şüphelileri 6 yıl sonra yakalanarak gözaltına alındı. Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bisiklet ve otodan hırsızlık olayları aydınlatılırken, 2018 yılında meydana gelen oto hırsızlığı olayının şüphelileri de yakalandı.

Niğde'nin Bor ilçesinde 2018 yılında meydana gelen oto hırsızlığı olayının şüphelileri 6 yıl sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Niğde'nin Bor ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda; bisiklet ve otodan hırsızlık olayları aydınlatılırken 2018 yılında meydana gelen oto hırsızlığı olayının şüphelileri de 6 yıl sonra yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan açıklamada, Bor ilçesinde Fatih mahallesinde meydana gelen evden bisiklet hırsızlığı olayı ile 2018 yılında Cumhuriyet mahallesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili iki kişinin yakalandığı bildirildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan parmak izi çalışmaları sonucunda hırsızlık şüphelisinin M.T. olduğunu tespit eden ekipler şahsı gözaltına aldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Evden bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan saha araştırmaları ve kamera incelemeleri neticesinde ise şüpheli M.C.S. de yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "İlçemiz genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele çalışmalarımız hassasiyetle devam etmektedir" denildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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