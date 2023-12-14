Niğde'de KOM ekipleri bir tırda yaptıkları aramada 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirdi. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında bir tırı durdurdu. Ekipler tırda yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 5 milyon 400 bin dolu makaron buldu. Makaronlara el konulurken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde'de 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi

Niğde'de 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi

NİĞDE - Niğde'de KOM ekipleri bir tırda yaptıkları aramada 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirdi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında bir tırı durdurdu. Ekipler tırda yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 5 milyon 400 bin dolu makaron buldu.

Makaronlara el konulurken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.