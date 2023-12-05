Niğde'de 43 Aranan Şahıs Yakalandı
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Sungurbey Polis Merkez Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Kasım ayında yaptıkları çalışmada 43 aranan şahsı yakaladı. Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan devriye hizmetleri sırasında 7 bin 992 kişinin GBT kaydı kontrol edildi ve 43 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca ekipler, bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirirken, 4 bakaya olarak aranan şahsa da işlem gerçekleştirdi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Sungurbey Polis Merkez Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri; Kasım ayında yaptıkları çalışmada 43 aranan şahsı yakaladı.
Çarşı ve mahalle bekçilerince 1 - 30 Kasım tarihleri arasında yürütülen devriye hizmetleri esnasında 7 bin 992 şahsın GBT kaydına bakıldı. Yapılan kontrollerde ise 43 aranan şahıs yakaladı.
Ekipler ayrıca yürüttükleri devriye hizmetleri esnasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirirken, 4 bakaya olarak aranan şahsa da işlem gerçekleştirdi. - NİĞDE