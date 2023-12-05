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Niğde'de 43 Aranan Şahıs Yakalandı

5 Aralık 2023 14:52 Son Güncelleme: 14:53 Abone Ol

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Sungurbey Polis Merkez Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Kasım ayında yaptıkları çalışmada 43 aranan şahsı yakaladı. Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan devriye hizmetleri sırasında 7 bin 992 kişinin GBT kaydı kontrol edildi ve 43 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca ekipler, bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirirken, 4 bakaya olarak aranan şahsa da işlem gerçekleştirdi.