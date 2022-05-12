Niğde'de 4 milyon 950 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Haberler

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Niğde'de 4 milyon 950 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Niğde'de 4 milyon 950 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, tır dorsesinde 4 milyon 950 bin makaron ele geçirildi.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, tır dorsesinde 4 milyon 950 bin makaron ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulukışla ilçesinde şüphelendikleri bir tırı durdurdu. Tırın dorsesinde arama yapan ekipler, 4 milyon 950 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyete götürüldü. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Polis, Niğde, 3. Sayfa, Haberler

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