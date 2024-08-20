Niğde'de 4. kattan düşen yabancı uyruklu çocuk tedavi altına alındı

Niğde'de 4. kattan düşerek ağır yaralanan yabancı uyruklu çocuk tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Niğde merkez Kale Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Yabancı uyruklu Mira H., apartmanın 4. katından dengesini kaybederek balkondan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu ilk müdahalenin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan küçük çocuğun yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE