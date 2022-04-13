Niğde'de 4 buçuk milyon adet kaçak Makaron ele geçirildi

ADANA (İHA) - Niğde'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda gümrük kaçağı 4,5 milyon adet dolu makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu. Yapılan aramalarda aracın kasasında 4,5 milyon adet dolu makaron bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa