Niğde'de 4 buçuk milyon adet kaçak Makaron ele geçirildi - Haberler

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Niğde'de 4 buçuk milyon adet kaçak Makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Niğde'de 4 buçuk milyon adet kaçak Makaron ele geçirildi

Niğde'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda gümrük kaçağı 4,5 milyon adet dolu makaron ele geçirildi.

ADANA (İHA) - Niğde'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda gümrük kaçağı 4,5 milyon adet dolu makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu. Yapılan aramalarda aracın kasasında 4,5 milyon adet dolu makaron bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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