Niğde'de 305 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi, 2 Şahıs Tutuklandı
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 305 kilo kaçak tütün ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 305 kilo kaçak tütün ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli bir araçta yapılan aramada 305 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin arından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa