Niğde'de 3 milyon 500 bin makaron ele geçirildi - Haberler

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Niğde'de 3 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Niğde'de 3 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

Niğde İl emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda Ulukışla ilçesinde 3 milyon 500 bin makaron sigara ele geçirildi.

Niğde İl emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda Ulukışla ilçesinde 3 milyon 500 bin makaron sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Ulukışla'da şüphelendikleri bir tırı durdurdu. TIR'ın dorsesinde arama yapan ekipler, 3 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Emniyet Müdürlüğü, Ulukışla, Sigara, Niğde, 3. Sayfa, Haberler

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