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Hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının 3 şüphesi yakalanarak gözaltına alındı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının 3 şüphesi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Bor ilçesi ile Kemerhisar ve Bahçeli beldelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 3 hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu tespit ettikleri 3 şüpheliyi çaldıkları malzemelerle yakaladı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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