2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi - Haberler

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2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 2 milyon 900 bin makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 2 milyon 900 bin makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 2 kamyonu durdurdu. Araçlardaki aramada, 2 milyon 900 bin kaçak makaron bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE

2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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