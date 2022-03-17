2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 2 milyon 900 bin makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 2 kamyonu durdurdu. Araçlardaki aramada, 2 milyon 900 bin kaçak makaron bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa