JASAT 5 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Niğde'de 5 faili meçhul hırsızlık olayı JASAT ekipleri tarafından aydınlatıldı.
Niğde'de 5 faili meçhul hırsızlık olayı JASAT ekipleri tarafından aydınlatıldı.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Gümüşler ve Aktaş beldelerinde meydana gelen 5 hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler; çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa