Polisin durdurduğu tırda 11 milyon makaron ele geçirildi - Haberler

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Polisin durdurduğu tırda 11 milyon makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polisin durdurduğu tırda 11 milyon makaron ele geçirildi

Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 milyon 120 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 milyon 120 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri; Ulukışla Eminlik Gişelerinde bir tırı durdurdu. Tırda yapılan aramada gümrük kaçağı 11 milyon 120 adet makaron ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Polisin durdurduğu tırda 11 milyon makaron ele geçirildi

Polisin durdurduğu tırda 11 milyon makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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