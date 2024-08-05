Niğde'de 1 Ayda 5 Bin 320 Şahsın GBT Kaydına Bakıldı, 54 Aranan Şahıs Yakalandı

Niğde'de 1 ayda 5 bin 320 şahsın GBT kaydına bakan Çarşı ve Mahalle Bekçileri 54 aranan şahsı yakaladı.

Mal varlığına ve kişilere karşı işlenen suçlarla mücadele ve suçun önlenmesi çerçevesinde Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Sungurbey Polis Merkez Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından il merkezinde 1-13 Temmuz tarihleri arasında yürütülen devriye hizmetleri esnasında 5 bin 320 şahsın GBT kaydına bakıldı, 54 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerimiz ve meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı. - NİĞDE