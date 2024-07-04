Niğde'de 1 Ayda 43 Şüpheli Uyuşturucu Operasyonu
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, sentetik ecza maddesi, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 ayda 43 şüpheli şahıs yakalandı.
Uyuşturucunun arzı ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 01.06.2024 - 30.06.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 514 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet fişek ve 9 bin 915 TL ele geçirdi. İşlem başlatılan 43 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan açıklamada; il genelinde uyuşturucu ile mücadelenin kapsamlı bir şekilde kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - NİĞDE