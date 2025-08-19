Niğde'de 1.600 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen operasyonda 1.600 kilo kaçak tütün ele geçirirken, 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada bin 600 kilo tütün ele geçirildi.
Olaya ilişkin şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa