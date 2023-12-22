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Niğde Ata Sanayi'de Silahlı Kavga: 3 Kişi Yaralandı

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Niğde Ata Sanayi'de meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, Ata Sanayi'nde bulunan bir oto elektrik dükkanı önünde gerçekleşti. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 1 kişi tabanca ile, diğer 2 kişi ise sopalı kavgada yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Niğde Ata Sanayi'de meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Ata Sanayi'nde bulunan bir oto elektrik dükkanı önünde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup burada karşılaştı. Daha sonra aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 1 kişinin tabanca ile yaralandığı kavgada 2 kişi ise tarafların sopalı kavgasında yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Niğde Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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