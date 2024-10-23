Niğde-Aksaray Karayolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Niğde- Aksaray karayolunda meydana gelen trafik kazasında şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Aksaray karayolu Ulukışla köyü çıkışında meydana gelen kazada, 38 AHL 113 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen bir araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE