Niğde-Aksaray karayolunda genç bir kişi hayatını kaybetti

Niğde- Aksaray karayolu Altınova mevkiinde meydana gelen kazada 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Onur B. (23) idaresindeki 01 VCR 83 plakalı otomobil, Niğde - Aksaray karayolu Altınova mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Onur B'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE