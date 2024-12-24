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Niğde-Adana Otoyolunda Kaza: Sürücü Yaralandı

Niğde-Adana Otoyolunda Kaza: Sürücü Yaralandı
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Niğde-Adana otoyolunda bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluklara çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Niğde- Adana otoyolunda yoldan çıkarak korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza Niğde - Adana otoyolu Kırkgeçit Tünelleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Birol A. yönetimindeki 33 CTT 90 plakalı otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savrularak korkuluklara çarptı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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