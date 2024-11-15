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Niğde-Adana Karayolunda Kaza: 5 Yaralı

Niğde-Adana Karayolunda Kaza: 5 Yaralı
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Niğde-Adana karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Niğde- Adana karayolunda otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde- A dana karayolu Sazlıca beldesi kavşağında mevkiinde meydana geldi. Okan K. (35) yönetimindeki 51 ABM 380 plakalı otomobil ile Eyüp G.'nin (60) kullandığı 51 EN 114 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan Okan K., eşi Ayşegül K. (32) ve çocukları Mustafa Eymen K. (13), Tülin İkra K. (3), Zümra Asel K.'yı (8) yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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