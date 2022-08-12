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Niğde 3. sayfa haberi: Jandarma baskın yaptı, çiftlik evi uyuşturucu evi çıktı

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Niğde 3. sayfa haberi: Jandarma baskın yaptı, çiftlik evi uyuşturucu evi çıktı

Niğde 3. sayfa haberine göre Gaziantep'te jandarma ekiplerinin baskın yaptığı çiftlik evinin adeta uyuşturucu evine dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin baskın yaptığı çiftlik evinin adeta uyuşturucu evine dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Dron destekli operasyonda 860 kök kenevir ile 30 kilogram kubar esrar ele geçirilirken 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Şehitkamil ilçesi Karahöyük Mahallesi'nde bulunan bir çiftlik evine adli makamların koordinesiyle dron destekli operasyon yaptı.

Çiftlik evi uyuşturucu evine dönüştürülmüş

Jandarma ekiplerinin baskın yaptığı çiftlik evinin adeta uyuşturucu evine dönüştürüldüğü anlar ise bu kadar olmaz dedirtti. Operasyon sırasında çiftlik evinde kenevir ekimi yapılarak esrar elde edildiği tespit edilirken yapılan aramalarda ise 860 kök kenevir, 30 kilogram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler yakılarak imha edilirken operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüphe şahıslar, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Jandarma Çiftlik 3. Sayfa Haberler

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