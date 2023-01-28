Nezaretteki annesine ekmek arası uyuşturucu getirdi, polisin dikkati sayesinde yakalandı
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Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefetten gözaltına alınan kadının kızı, nezaretteki annesine köfte ekmek getirdiğini belirterek karakoldaki polislerden izin istedi. Durumdan şüphelenen polisler, ekmeğin arasını açınca alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu buldu.
İstanbul Fatih'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefetten gözaltına alınan kadına köfte ekmek arasında uyuşturucu götürmeye çalışan kızı, polisin dikkati sayesinde yakalandı.
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