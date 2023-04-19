Üye Girişi
Haberi Paylaş
New York'ta otopark çöktü: 1 ölü

New York'ta otopark çöktü: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

ABD'nin New York kentinde kapalı otoparkta meydana gelen kısmi çökme sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

ABD'nin New York kentinde kapalı otoparkta meydana gelen kısmi çökme sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

ABD'nin New York kentine bağlı Manhattan bölgesinde bulunan 4 katlı bir otoparkta çökme meydana geldi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. New York yangın operasyonları şefi John Esposito, olay yerinde 1 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, 1 işçinin ise tıbbi müdahaleyi reddettiğini açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çökmenin ardından otoparktaki bazı araçların oluşan çukura düştüğü görüldü.

Yakında bulunan Pace Üniversitesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Manhattan New York 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title