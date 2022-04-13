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New York metrosuna saldırı: 13 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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New York metrosuna saldırı: 13 yaralı

ABD'nin New York kentindeki Brooklyn metro istasyonuna gerçekleştirilen silahlı saldırıda 13 kişi yaralandı.

ABD'nin New York kentindeki Brooklyn metro istasyonuna gerçekleştirilen silahlı saldırıda 13 kişi yaralandı.

ABD'nin New York kentinde Brooklyn metro istasyonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. New York İtfaiye Teşkilatı (NYFD), saldırıda 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırgan henüz yakalanmazken, vagonlarda patlayıcılar bulundu.

Metro istasyonundan duman yükselirken, New York polisi aktif patlayıcı bulunmadığını söyledi. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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