New York İtfaiye Departmanı Sözcüsü Amanda Farinacci, New York'taki metro saldırısında yaralı sayısının 16'ya yükseldiğini açıklayarak, 8'inin...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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New York İtfaiye Departmanı Sözcüsü Amanda Farinacci, New York'taki metro saldırısında yaralı sayısının 16'ya yükseldiğini açıklayarak, 8'inin silahla vurularak yaralandığını aktardı.
New York İtfaiye Departmanı Sözcüsü Amanda Farinacci, New York'taki metro saldırısında yaralı sayısının 16'ya yükseldiğini açıklayarak, 8'inin silahla vurularak yaralandığını aktardı. - NEW YORK
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa