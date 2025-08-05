New Jersey'de Banliyö Treni Yangını: 13 Kişi Dumandan Zehirlendi

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New York ile New Jersey'yi bağlayan banliyö tren hattında çıkan yangında 13 kişi dumandan zehirlendi. Yolcuların panik anları yaşadığı olayda, yangının nedeni için soruşturma başlatıldı.

ABD'nin New York ile New Jersey eyaletlerini bağlayan banliyö tren hattında sabahın erken saatlerinde çıkan yangında 13 kişi dumandan zehirlendi. Alevler arasında kalan yolcular panik dolu anlar yaşadı.

ABD'nin New York ile New Jersey eyaletlerini bağlayan banliyö tren hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. New York ve New Jersey Liman İdaresi yetkilileri, yangının yerel saatle dün 06.15 sıralarında çıktığını aktardı. Alevlerin ilk olarak New Jersey'nin Jersey City kentindeki Newport İstasyonu'nda yükseldiğini kaydeden yetkililer, New York ve New Jersey'deki çok sayıda hızlı bir transit sistemi olan PATH tren hatlarının yaklaşık 5 saat askıya askıya alındığını bildirdi. 13 kişinin dumandan zehirlendiği ve 9'unun tedavi için hastaneye kaldırıldığı yangının başladığı sıralarda, çok sayıda yolcunun vagonlarda mahsur kalması sonucu panik yaşandı. Görgü tanıkları, vagonların kapısının açılmasıyla yolcuların panikle kaçmaya çalıştığını söyleyerek zaman zaman patlama sesleri duyduklarını dile getirdi.

Yangının nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - NEW JERSEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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