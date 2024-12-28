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Nevşehir Merkezli Fuhuş Operasyonu: 12 Gözaltı

Nevşehir Merkezli Fuhuş Operasyonu: 12 Gözaltı
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Nevşehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. 37 yabancı uyruklu kadın tespit edildi, birçok tanık ve yüklü miktarda para ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Nevşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda "fuhşa teşvik etme, aracılık etme, fuhşu kolaylaştırma ve fuhuş için yer temin etme" suçundan 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen çalışmada Nevşehir merkezli Antalya, İstanbul ve Tekirdağ illerinde fuhuş amacıyla çalıştırılan toplamda 37 yabancı uyruklu mağdur kadın şahsın bulunduğu tespit edildi. Çalışmayı genişleten polis ekipleri mağdur kadın şahıslarla fuhuş amacıyla birlikte konaklama kayıtları bulunan ve aralarında para transferleri gerçekleşen toplamda 259 tanık erkek şahsın olduğunu tespit etti.

Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri Nevşehir, Aksaray, İstanbul ve Kocaeli'nde fuhşa teşvik ve aracılık ettiği tespit edilen 13 kişiden 12'sini gözaltına aldı. Nevşehir'de gözaltına alınan 7 şahsın çeşitli otel ve günübirlik evlerde konaklayan yabancı uyruklu kadınlar olduğu belirlendi. Ayrıca operasyonlarda yüklü miktarda para, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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