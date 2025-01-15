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Nevşehir merkezli dolandırıcılık çetesi operasyonu: 250 kişiyi 500 milyon dolandırdılar

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Nevşehir'de internet üzerinden ikinci el eşya ve telefon satışı yaparak vatandaşları dolandıran bir çeteye yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 56 şüpheli yakalandı. Çetenin 250 kişiyi 500 milyon TL dolandırdığı belirlenirken, operasyon sonrası çok sayıda suç malzemesi ve dolandırıcılıkta kullanılan bilişim cihazları ele geçirildi.

Dinlene dinlene dolandırmışlar

250 kişiyi 500 milyon dolandırdılar

Nevşehir merkezli 8 ilde operasyon: 56 gözaltı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de internet üzerinden sözde ikinci el eşya ve telefon satışı yaparak vatandaşları dolandıran çeteye yönelik 8 ilde 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 250 kişiyi 500 milyon dolandıran çetenin 8 saatte bir nöbet değişerek dinlendikleri de ortaya çıktı.

Nevşehir'de internet sitesi üzerinden ikinci el eşya ve telefon satın alan 4 kişi, aldıkları ürünler gelmeyince polise giderek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan ekipler yaklaşık 1 yıl fiziki ve teknik takip sonrası 250 kişiyi 500 milyon dolandıran çete liderinin Mersin'in Tarsus ilçesinde ikamet eden Serkan K. olduğunu belirledi. Serkan K. ile eşi, annesi, kayınbabası, kardeşi, baldızı ve kayınbiraderinin de aralarında bulunduğu 56 kişi gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Savcılık talimatıyla Nevşehir'deki 4 müştekinin farklı bankalara göndermiş olduğu paraların takibini yapan ekipler paraların kripto varlıklar üzerinden şahıslarca kendi hesaplarına transfer edildiğini belirledi.

'Sahte site kurmuşlar'

Çalışmayı derinleştiren ekiplerce Serkan K.'nin lideri olduğu çetenin sahte internet siteleri üzerinden sözde ikinci el eşya ve telefon satışı yaptıkları ayrıca ağına düşürdükleri vatandaşlara şantaj yöntemi ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda çete lideri Serkan K. ile annesi, kardeşi, kayınbabası, kayınbiraderi ve baldızının bilgisayar ve telefon başında nöbetleşe durdukları, her 8 saatte bir nöbet değiştikleri ve dinlendikleri belirlendi.

'250 kişiyi 500 milyon dolandırdılar'

Zanlıların dolandırıcılıktan elde edilen paraları banka ve kripto para hesapları üzerinden kripto paraya çevirdikleri belirlendi. Soğuk cüzdandaki para hacminin ise yaklaşık 500 milyon TL olduğu belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada aynı yöntemlerle Türkiye genelinde 250'den fazla mağduru 500 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen şahıslara yönelik; Mersin başta olmak üzere, Edirne, Tekirdağ, Adana, Osmaniye, Hatay, Antalya ve İstanbul illerindeki 63 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Operasyon hakkında açıklama yapan Nevşehir Valisi Ali Fidan, "Bilişim cihazları üzerinden 2. el eşya ve telefon satışı ile birlikte şantaj yöntemi ile yapılan dolandırıcılık eylemlerinde 250'den fazla mağduru 500 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen Nevşehir merkezli 8 ilimizdeki 63 adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 56 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 7 şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Operasyonda ayrıca 36 adet başka kişilere ait kredi kartı, 6 dizüstü bilgisayar, 17 cep telefonu ve çok sayıda sim kart, 2 adet ruhsatsız tabanca, 42 fişek 27 uyuşturucu hap ve yüklü miktarda suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Nevşehir merkezli dolandırıcılık çetesi operasyonu: 250 kişiyi 500 milyon dolandırdılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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