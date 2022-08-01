Nevşehir haberi | Nevşehir'de kenevir bitkisi yetiştiren şahıs göz altına alındı Nevşehir haber... Nevşehir'in Acıgöl ilçesindeki evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştiren şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Nevşehir'in Acıgöl ilçesindeki evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştiren şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre; Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada H.K. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği istihbaratını alındı. Şahsın evinde yapılan adli aramada bahçesinde 400 kök kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlendi. 400 kök kenevir bitkisi Jandarma ekiplerince imha edilirken H.K. isimli şahıs da gözaltına alındı. - NEVŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Jandarma Nevşehir Kenevir 3. Sayfa Haberler

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