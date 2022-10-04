Nevşehir haber | Nevşehir'de 8 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Gelen Nevşehir haberine göre Nevşehir'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 8 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Nevşehir'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 8 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Göçmen Kaçakçılığı" ve "Sınır Dışı İşlemleri" çerçevesinde çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Çankırı Geri Gönderme Merkezine, 2 yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edilmek üzere Ankara Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - NEVŞEHİR