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Nevşehir haber | Nevşehir'de 8 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

3. Sayfa Haberleri

Nevşehir haber | Nevşehir'de 8 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Gelen Nevşehir haberine göre Nevşehir'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 8 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Nevşehir'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 8 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Göçmen Kaçakçılığı" ve "Sınır Dışı İşlemleri" çerçevesinde çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Çankırı Geri Gönderme Merkezine, 2 yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edilmek üzere Ankara Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı Nevşehir Göçmen 3. Sayfa Haberler

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