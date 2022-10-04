Nevşehir haber: Nevşehir'de 12 bin araç denetlendi 3. Sayfa Haberleri Nevşehir habere göre Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerince son bir hafta içerisinde 12 bin 294 araç kontrol edildi. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerince son bir hafta içerisinde 12 bin 294 araç kontrol edildi. Vatandaşların huzur içerisinde seyahat etmelerine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; son bir hafta içerisinde, 12 bin 294 araç sürücüsünün kontrolü yapıldı. Ayrıca, kent genelindeki polis sorumluluk bölgesinde 16 maddi hasarlı trafik kazası olurken, 25'de yaralanmalı kaza meydana geldi. Meydana gelen yaralanmalı kazada 33 şahıs yaralandı. Trafik kontrollerinde ayrıca, 26 araç trafikten men edilirken 2.477 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - NEVŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Nevşehir Tragger 3. Sayfa Haberler

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