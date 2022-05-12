Nevşehir'den çaldılar, Kayseri'de yakalandılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'den çaldılar, Kayseri'de yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Nevşehir'den çaldılar, Kayseri'de yakalandılar

Nevşehir'de bir iş yerinde atıl durumda bulunan hurdaları çalan hırsızlar Kayseri'de yakalandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de bir iş yerinde atıl durumda bulunan hurdaları çalan hırsızlar Kayseri'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Ürgüp ilçesinde bulunan bir iş yerinden atıl durumda bulunan hurdaların çalındığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, hırsız yada hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızların kimliklerini kısa sürede belirleyen polis ekipleri M.A., G.G.,R.Ö. ve E.S'nin hırsızlık olayından sonra Kayseri'ye gittiğini tespit etti. Kayseri Emniyeti ile yapılan çalışma sonrasında 4 hırsız yakalandı.

Ürgüp ilçesine getirilen M.A., G.G.,R.Ö. ve E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevşehir, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title