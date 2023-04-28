Nevşehir'deki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 30 tutuklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat Erzurum'dan yönettiği 'Kökünü Kurutma' operasyonlarında Nevşehir'de gözaltına alınan 31 şüpheliden 30'u tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 4 aylık takip ve çalışmalar sonucu 49 adrese eş zamanlı "Kökünü Kurutma Operasyonu 3" yapıldı. Yapılan operasyonlarda toplam 98 şahsa adli işlem yapılırken, çok miktarda uyuşturucuya el konuldu. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 31 şüpheliden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR