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Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

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Nevşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı ve 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza Bekdik Mahallesi Nevşehir Aksaray karayolu, TOKİ 5. Etap kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göye E.A. idaresindeki 50 ADY 060 plakalı Doğan marka otomobil kırmızı ışıkta durdu. K.B. idaresindeki 50 AAS 663 plakalı Dacia marka otomobil duramayarak önündeki araca çaptı. Daha sonra H.Ö. idaresindeki 50 LE 742 plakalı Tempra marka otomobil Dacia marka otomobile çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüleri ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan R.Ö., H.Ö, M.K ve H.K. yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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