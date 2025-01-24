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Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Nevşehir'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bartu K. 05 LF 651 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken yoğun trafik nedeniyle durdu. Hemen arkasından gelen Batuhan B. kullandığı 50 AAF 194 plakalı otomobili ile duramayarak önündeki araca çarptı. Mustafa B. de 50 YA 220 plakalı hafif ticari araçla önünde duran otomobile çarparak orta refüje çıktı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobillerde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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