Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Nevşehir'de 2 minibüs ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 yolcu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir Çevreyolu Üstat Necip Fazıl Bulvarı İtfaiye kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, trafik yoğunluğu nedeniyle yolda durmak zorunda kalan üç araç birbirine girdi.

M. S. kullandığı 50 EH 413 plakalı FİAT Fiorino marka hafif ticari araç yoğunluk nedeniyle durunca, aynı yönde seyreden Ç.K'nin kullandığı 50 EP 222 plakalı Ford Transit marka minibüs çaptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç daha sonra H.P.'nin kullandığı 50 AD 212 plakalı Ford Transit marka minibüse çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR