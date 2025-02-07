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Nevşehir'de Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı

Nevşehir'de Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı
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Nevşehir'de gerçekleşen kazada, şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir'de şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Emek Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı İtfaiye kavşağında meydana geldi. Doğan T. idaresindeki 50 FL 550 plakalı otomobil kavşağa kontrolsüz girince İlhan K. yönetimindeki Metro turizme ait 51 AAC 214 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle Nevşehir Aksaray Karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan otobüste bulunan 25 yolcu mağdur olmaması için emniyet müdürlüğüne ait otobüsler ile otogara getirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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