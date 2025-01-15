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Nevşehir'de Yola Fırlayan Çocuğa Otomobil Çarptı

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Nevşehir'de yola aniden fırlayan 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi, çocuk hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de yola aniden fırlayan yabancı uyruklu çocuğa otomobil çaptı. Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Sümer Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. 6 yaşındaki yabancı uyruklu İdris M., sol şeritten gelen araçları kontrol ettikten sonra 3 hamlede yola fırladı. Yola fırlayan çocuğa sağ şeritten gelen Emine İ.'nin kullandığı 40 ACC 354 plakalı otomobil çaptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk park halindeki bir başka otomobilin altına savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alınırken, kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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