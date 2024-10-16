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Nevşehir'de Yasadışı Bahis Operasyonunda 15 Gözaltı

Nevşehir'de Yasadışı Bahis Operasyonunda 15 Gözaltı
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Nevşehir'de düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda, 10'u üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, 5 aylık teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Nevşehir merkezli 5 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 10'u üniversite öğrencisi olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı bahis operasyonu kapsamında Ürgüp'te B.B.'nin üniversite öğrencilerinden banka ve kripto para hesabı topladığı, öğrencilerden kiraladığı banka hesapları karşılığında ücret ödediği tespit edildi. B.B. üniversite öğrencilerini kandırabilmek için lüks hayat yaşayarak para kazanabileceklerini söylemesinin üzerine 9 üniversite öğrencisini daha yasadışı bahis parası konusunda ikna ettiği öğrenildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 aylık yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından Nevşehir merkezli, İstanbul, Diyarbakır, Şırnak, Osmaniye ve Kayseri illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonrasında Ürgüp'te 10 üniversite öğrencisi gözaltına alınırken, diğer illerden ise 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin ise yurtdışında bulunduğu tespit edildi. Ayrıca çete üyelerinden birisinin İstanbul'da kuyumculuk yaptığı ve soğuk cüzdandan aktarılan paraları nakit paraya çevirdiği belirtilen şüpheli Cizre'de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon ile birlikte yasadışı bahisten 500 milyon lira elde edildiği öğrenildi. Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, banka ve kredi kartı ile bir miktar para ve altına da el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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