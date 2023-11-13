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Nevşehir'de Yağma ve Silahla Yaralama Suçlarına Karışan 3 Kişi Tutuklandı

Nevşehir'de gerçekleşen yağma, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarının failleri polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Tutuklanan 3 kişi adli makamlara sevk edildi.