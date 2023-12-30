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Nevşehir'de Yabancı Uyruklu Ailenin Evinde Yangın Çıktı

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Nevşehir'de yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Nevşehir'de yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, 350 Evler Mahallesi Karçiçeği sokakta bulunan 2 katlı evin 2. katında meydana geldi. 5 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde bir anda dumanlar yükseldi. Çocukların ağlama seslerine uyanan aile çocukları da alarak dışarı çıktı. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nevşehir İtfaiye Olay İtfaiye Güvenlik Soruşturma 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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