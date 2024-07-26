Nevşehir'de Vinç Yüklü Tır Alev Aldı

Nevşehir'de üzerinde vinç yüklü tır, seyir halindeyken alevlere teslim oldu.

Olay, Nevşehir- Kayseri karayolu Sarıhıdır köyü kavşağında meydana geldi. Ahmet Z.'nin kullandığı 42 AAV 019 plakalı tır seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Çıkan yangında hem tır hem de tırın üzerinde yüklü olan iş makinası alevlere teslim oldu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Nevşehir-Kayseri karayolu güvenlik nedeniyle yaklaşık 1 saat çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonrasında alev alan tır söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından karayolu her iki yönde de tekrar trafiğe açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR