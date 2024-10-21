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Nevşehir'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Nevşehir'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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Nevşehir'de yapılan bir operasyonda, bir şahsın evinde 95 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.

Nevşehir'de 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 95 gram uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda Ürgüp İlçesi İbrahimpaşa köyünde 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde adli arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 95 gram Uyuşturucu madde ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın Jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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